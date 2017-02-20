Самые актуальные события на VladNews за 20 февраля

Ежедневный дайджест

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

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Десять сантиметров отделяло Yeruslan от "верной гибели"

Появилась угроза экологического бедствия

Как спасали Еруслан: фоторепортаж РИА VladNews

Спасатели откачивали воду из затопленных трюмов судна

Активистов митинга во Владивостоке штрафуют

Задержано шесть человек, двое уже получили штрафы по 10 тысяч рублей

Жители Владивостока опасаются повторного обвала стены

Обрушение произошло 14 февраля

17-летний подросток был зверски убит в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке

На месте возгорания работают пожарные