Самые актуальные события на VladNews за 20 февраля

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Десять сантиметров отделяло Yeruslan от "верной гибели"
Появилась угроза экологического бедствия
Как спасали Еруслан: фоторепортаж РИА VladNews
Спасатели откачивали воду из затопленных трюмов судна
Активистов митинга во Владивостоке штрафуют
Задержано шесть человек, двое уже получили штрафы по 10 тысяч рублей
Жители Владивостока опасаются повторного обвала стены
Обрушение произошло 14 февраля
17-летний подросток был зверски убит в Приморье
Обстоятельства случившегося выясняются
ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке
На месте возгорания работают пожарные