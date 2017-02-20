Самые актуальные события на VladNews за 20 февраля

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На месте обвала дороги во Владивостоке смонтируют временную теплотрассу 16:40, 20 февраля На месте обвала дороги во Владивостоке смонтируют временную теплотрассу
Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову 16:08, 20 февраля Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову (Эксклюзив)
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Февраль, 20 понедельник
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Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
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86-летняя женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке Эксклюзив
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Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову Эксклюзив
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Администрация предлагает собирать мусор вместе
15:54
Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин
15:50
Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи Фото
15:39
​Опровержение: Приморский депутат не прогуливал суд
15:37
Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода
15:26
Глава Минвостока: Власти Приморья срочно должны показать, к чему идет экономика региона
15:19
19-летняя девушка пострадала в ДТП под Владивостоком Эксклюзив
15:15
Что происходит со скверами и парками Владивостока? Видео
15:05
Жителей Приморья едва не отравили морскими деликатесами
15:04
У молодёжи Владивостока появилась новая площадка для творчества Фото
14:52
Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»
14:38
Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно
14:26
Мозговой штурм прошел во Владивостоке Видео
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Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

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4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
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Общество

Самые актуальные события на VladNews за 20 февраля

Ежедневный дайджест
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.

Десять сантиметров отделяло Yeruslan от "верной гибели"

Появилась угроза экологического бедствия

Как спасали Еруслан: фоторепортаж РИА VladNews

Спасатели откачивали воду из затопленных трюмов судна

Активистов митинга во Владивостоке штрафуют

Задержано шесть человек, двое уже получили штрафы по 10 тысяч рублей

Жители Владивостока опасаются повторного обвала стены

Обрушение произошло 14 февраля

17-летний подросток был зверски убит в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке

На месте возгорания работают пожарные

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16:44, 20 февраля 2017 Стало известно, какие мужчины живут в Приморье

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16:29, 20 февраля 2017 Приморцам предлагают дать имя третьему самолету малой авиации

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В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра
16:18, 20 февраля 2017 В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра

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