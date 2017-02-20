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Общество

Морская авиация Тихоокеанского флота получила на вооружение новый арктический вертолет

общей сложности вертолёт совершил 6 перелётов протяженностью более 4000 км
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

На вооружение авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке поступил новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Экипаж совершил перелёт с «Улан-Удэнского авиационного завода» к месту постоянной дислокации на авиабазу в г. Елизово на Камчатке. В общей сложности вертолёт совершил 6 перелётов протяженностью более 4000 км.

На аэродроме экипаж встречали командование, и личный состав воинской части.

Командир авиабазы поздравил лётчиков с успешным выполнением боевой задачи, и по традиции вручил командиру экипажа жареного поросенка.

Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих возможность его эксплуатации в условиях низких температур. На вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температурах до -60°С при автономном и безангарном базировании машины, работающая от вспомогательной силовой установки.

Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией, системой обогрева, средствами для разогрева горячих пайков и воды, теплоизоляционными шторами.

Также вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, которое позволяет в автоматическом режиме осуществлять полет по заранее проложенному маршруту и выходить на заданную точку.

Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 км, а продолжительность - более семи часов.

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