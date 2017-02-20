Визовый режим 2017: Россия и Катар подпишут безвизовый режим

Страны надеются увеличить турпоток

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Россия и Катар планируют упростить визовый режим для граждан двух стран. Об этом сообщил посол России в Дохе Нурмахмад Холов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как он отметил, в нынешнем году российские туристы, которые летят транзитом через Доху в другие страны, смогут получить визу в Катар на срок до 72 часов.



«Это стало возможным благодаря нашим партнерам из авиакомпании Qatar Airways, которые заинтересованы в увеличении туристического потока из России и увеличении авиасообщения», — подчеркнул Холов.



Дипломат также заявил, что упрощение визового режима произойдет благодаря авиакомпании Qatar Airways, которая надеется таким образом увеличить турпотока из России.



Кроме того, Холов отметил, что катарские партнеры интересуются российским достижениям в области военной техники. «В этом направлении уже формируются контакты между заинтересованными российско-катарскими компаниями, которые обсуждают возможные поставки в перспективе в эмират российской военной техники и вооружения»,— отметил он.



По всей видимости, во время визита в Доху Сергея Шойгу будет подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.