В Приморье упало строительство жилья

Статистика за январь 2017 года

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье по итогам января 2017 года упали темпы строительства жилья для населения: введено в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метров жилплощади, что в 2,3 раза меньше показателя января 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

В январе 2017 года жители Приморья построили для себя тысячу квадратных метров жилья (6% ввода жилья по краю) - что в 3,5 раза ниже показателя годовой давности.

При этом стоимость строительства как жилых, так и нежилых помещений, произведенного за первый месяц этого года в регионе организациями различных форм собственности, оказалась больше показателя 2016 года на 1% и составила 1,1 миллиарда рублей.