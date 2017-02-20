В Петербурге скончалась народная артистка России Светлана Карпинская

За время работы в театре актриса сыграла более пятидесяти ролей

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Петербурге после продолжительной болезни на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Светлана Карпинская, ставшая известной в 1958 году благодаря роли Кати Ивановой в фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Об этом сообщила худрук Театра комедии имени Акимова Татьяна Казакова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Отметим, что с 1963 года Карпинская работала в Театре комедии, а также она снялась примерно в 20 фильмах. За время работы в театре актриса сыграла более пятидесяти ролей.



А фильмографии Светланы Карпинской есть такие ленты, как «Командировка», «Сладкая женщина», «Длинное, длинное дело», «Ослиная шкура» и другие.



Заслуженная артистка РСФСР награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.



Добавим, что о месте и времени прощания и похорон будет объявлено 20 февраля.