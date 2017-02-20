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Общество

Стало известно, какие мужчины живут в Приморье

Данные статистики за 2016 год
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Стало известно, какие мужчины живут в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат

На начало 2016 года в Приморском крае проживало 924.2 тыс. мужчин (48% численности населения края), из них 76% – в городской местности и 24% – в сельской.

Средний возраст жителя Приморья составляет 36.7 лет, что на 5 лет младше возраста приморской женщины. Распределение мужского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 18%, в трудоспособном возрасте (16-59 лет) – 67% и 15% составляют мужчины старше трудоспособного возраста.

В целом по краю на 1000 мужчин приходится 1087 женщин. Эта ситуация характерна для городских жителей (1120 женщин на 1000 мужчин), в сельской местности картина противоположная – здесь больше мужчин (985 женщин на 1000 мужчин).

Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет. Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Так, по предварительным данным, в 2016 году мужская смертность составила 14 тыс. человек (на 15% больше, чем умерших женщин), из них 5.4 тыс. мужчин были в трудоспособном возрасте.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин в 2015 году в Приморском крае составляет 64 года (по России – 65.9), этот показатель ниже, чем у женщин на 10.6 лет.

В органах ЗАГС в 2016 году было зарегистрировано 15.2 тыс. браков и 9.3 тыс. разводов; на 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году – 561).

За 2016 год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 31.4 тыс. мужчин, из них нашли работу – 19.2 тыс. (61% обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций состояло на учете на конец года 1 тыс. безработных мужчин (47% всех безработных, обратившихся по данной причине).

По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование, из выпускников-мужчин 2010-2015 годов выпуска трудоустроились 96%, из них 70% – искавшие работу и 26% – не искавшие работу по различным причинам. Не трудоустроились 4% выпускников мужского пола, из которых 3% пытались искать работу. В период обучения почти каждый пятый мужчина-студент работал постоянно, 18% мужчин работали время от времени. При поиске работы каждый второй столкнулся с трудностями из-за отсутствия опыта работы, каждого третьего не устраивал низкий уровень предлагаемой заработной платы.

Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода мужчин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, мужчины получают в 1.4 раза больше, чем женщины.

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