Во Владивостоке состоится конкурс социальных проектов

"Это наш выбор!"

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока проводит второй городской конкурс социальных проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Это наш выбор!».

К участию приглашаются команды учреждений профессионального образования Владивостока. Им предстоит разработать и описать идею проекта, направленного на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Конкурсные работы принимаются в двух номинациях:

«Лучшая практика по пропаганде ЗОЖ» (в виде презентации Power Point, объемом до 10 слайдов включительно),

«Лучший социальный ролик по пропаганде ЗОЖ» (до 4 минут).

Работы принимаются до 10 марта 2017 года.

Финальная защита конкурсных работ пройдет 15 марта 2017 года на базе НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж ПКС» (проспект 100-лет Владивостоку, 18). Как отметили организаторы, проекты, вошедшие в число победителей, при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр» будут реализованы на территории Владивостока.

Подать заявку можно по адресу: Владивосток, ул. Пограничная, 12 или на e-mail: info@mrc-vlad.ru с пометкой «Это наш выбор». Справки по телефону: +7 (423) 222-22-94 (МКУ «Молодежный ресурсный центр – Ксения Васильевна Харлан).