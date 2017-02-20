О талантах человека говорят глаза, – ученые

По цветы глаз можно определить все достоинства и недостатки индивида

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что о талантах человека говорит цвет его глаз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По мнению специалистов, цвет радужной оболочки глаза способен рассказать о человеке немалые объемы достаточно ценной информации. В ходе исследования эксперты смогли определить достоинства и недостатки индивида по его глазам и его расцветке.

Результат показал, что талантливые люди имеют радужную оболочку василькового цвета, а также незаурядный потенциал в интеллектуальном плане имеют люди с голубыми глазами.

Как оказалось, обладатели голубых глаз неплохо проявляют себя в решении сложных вопросов, демонстрируя высокие успехи в обучении. А вот обладатели карих глаз, как правило, могут быть неудовлетворенными из-за неспособности воплотить собственные амбиции.