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На месте обвала дороги во Владивостоке смонтируют временную теплотрассу

Конструкция будет готова 4 марта
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Временную теплотрассу в обход повреждённой трубы из-за обвала грунта в районе Эгершельда во Владивостоке запустят к 4 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Сейчас строители ведут земляные работы и устанавливают специальные опоры. Работы на месте обвала ведутся практически круглосуточно.

Пока отопление и горячая вода подаются жителям этого района Владивостока по повреждённой трубе. Сбоев не зафиксировано. Однако, чтобы ее отремонтировать, необходимо установить временную схему, так как ремонтные работы продлятся не менее двух месяцев.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. Работы планируется завершить в течение 10-15 дней.

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