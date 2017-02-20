Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову 16:08, 20 февраля Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову (Эксклюзив)
Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке 15:54, 20 февраля Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке (Эксклюзив)
Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи 15:50, 20 февраля Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи (Фото)
Новостная лента
Февраль, 20 понедельник
16:38
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
16:38
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
16:38
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
16:29
Приморцам предлагают дать имя третьему самолету малой авиации
16:18
В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра
16:08
Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову Эксклюзив
16:01
Администрация предлагает собирать мусор вместе
15:54
Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин
15:50
Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи Фото
15:39
​Опровержение: Приморский депутат не прогуливал суд
15:37
Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода
15:26
Глава Минвостока: Власти Приморья срочно должны показать, к чему идет экономика региона
15:19
19-летняя девушка пострадала в ДТП под Владивостоком Эксклюзив
15:15
Что происходит со скверами и парками Владивостока? Видео
15:05
Жителей Приморья едва не отравили морскими деликатесами
15:04
У молодёжи Владивостока появилась новая площадка для творчества Фото
14:52
Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»
14:38
Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно
14:26
Мозговой штурм прошел во Владивостоке Видео
14:15
Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке
14:10
Дорога в центре Владивостока перекрыта Эксклюзив
14:04
Александр Галушка: Во Владивостоке уже скоро будет введен безвизовый режим
13:58
По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:54
В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке
13:46
Собрание автомобилистов во Владивостоке наделало много шума Эксклюзив
13:41
ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке Эксклюзив
13:35
Во Владивостоке сносят самострой возле дома Элеоноры Прей
13:31
Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией
13:14
Во Владивостоке появится еще один парк Фото
13:03
Автомобиль загорелся на трассе во Владивостоке
13:01
На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать
12:58
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Дело Пушкарёва

Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову

До 30 мая 2017 года
Фото: администрация Владивостока Фото: администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, который проходит обвиняемым по делу мэра приморской столицы Игоря Пушкарева. Начало заседания – в 14.00 (время московское). Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Лушникова.

Напомним, Андрей Лушников был заключен под стражу 3 июня. По версии следствия, в 2012-2014 годах Игорь Пушкарев передал ему деньги для приобретения у "Востокцемент" строительных материалов на ремонт и содержание дорог Владивостока. 

У директора МУП «Дороги Владивостока» трое детей, причем третий родился только в июне 2016 года, когда Андрея арестовали. 28 ноября Басманный суд продлил Андрею Лушникову срок ареста на три месяца - до конца февраля 2017 года. 

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный суд  продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также 21 февраля Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главе Владивостока Игорю Пушкареву

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева
13:40, 20 февраля 2017 ​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева

Следствие настаивает на содержании главы Владивостока под стражей

Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву
17:15, 17 февраля 2017 Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву

Видеорепортаж РИА VladNews из Басманного суда Москвы

Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая
23:23, 16 февраля 2017 Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая

Суд не прислушался к доводам адвокатов

В Москве идет слушание по делу Пушкарева
21:13, 16 февраля 2017 В Москве идет слушание по делу Пушкарева

Корреспондент РИА VladNews ведет прямую трансляцию из зала суда

Пушкарев дал свидетельские показания по делу своих охранников
20:59, 16 февраля 2017 Пушкарев дал свидетельские показания по делу своих охранников

Он рассказал о своей точке зрения на ситуацию с московским "честным детективом"

​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева
18:24, 16 февраля 2017 ​Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит дело Пушкарева

РИА VladNews будет публиковать он-лайн-трансляцию из зала суда

Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева
09:38, 16 февраля 2017 Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева

Заседание назначено на 16:00 по местному времени