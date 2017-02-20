Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову

До 30 мая 2017 года

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, который проходит обвиняемым по делу мэра приморской столицы Игоря Пушкарева. Начало заседания – в 14.00 (время московское). Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Лушникова.

Напомним, Андрей Лушников был заключен под стражу 3 июня. По версии следствия, в 2012-2014 годах Игорь Пушкарев передал ему деньги для приобретения у "Востокцемент" строительных материалов на ремонт и содержание дорог Владивостока.

У директора МУП «Дороги Владивостока» трое детей, причем третий родился только в июне 2016 года, когда Андрея арестовали. 28 ноября Басманный суд продлил Андрею Лушникову срок ареста на три месяца - до конца февраля 2017 года.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный суд продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также 21 февраля Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главе Владивостока Игорю Пушкареву.