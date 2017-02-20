Налог на пенсию в России 2017: сколько нужно платить в месяц, индексация

Сообщение о налоге на пенсию вызвало беспокойство у большинства российских пенсионеров

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Российские пенсионеры будут вынуждены платить Центробанку налог на пенсию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Это связано с поправками к законопроекту «О национальных платежных системах». Он предусматривает перевод всех бюджетных и социальных выплат на карты платежной системы «Мир». Планируется, что переход на карты «Мир» будет осуществлен до 1 января 2018 года.



Бюджетники, согласно новым правкам, смогут отказаться от расчета на карту «Мир», но тогда они будут получать наличные через кассу. Другой альтернативы нет.



Сообщение о налоге на пенсию вызвало беспокойство у большинства российских пенсионеров. И это не удивительно, ведь многие из них получают ежемесячно не более 10 тыс рублей. Введение налога урежет еще больше и без того скромные доходы людей, которые вышли на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста.



Но, исходя из плана перехода на карты «Мир», можно сделать вывод, что большинство пенсионеров, если ситуация не изменится, начнут платить за обслуживание банковских карт с 2018 года.



Для пенсионеров переход на карту «Мир» будет индивидуальным. То есть, по истечению срока действия старой карты ему будет выдана карта «Мир» для получения социальных выплат. То есть, социальные карты с бесплатным обслуживанием будут заменены на карту с годовым обслуживанием в 750 рублей. То есть, пенсионеру придется ежемесячно за обслуживание карты платить около 60 рублей. Именно такие расценки сейчас указаны на содержание карты «Мир» на сайте Сбербанка. С учетом того, что в России 42 млн пенсионеров, за год они выплатят совокупно за содержание карт 32 млрд рублей.



Сообщения о налоге на пенсию разочаровало многих пенсионеров. Конечно же, правительство пока выполняет свои обещания по индексации, но, тем не менее, от части надбавки придется невольно отказаться.



Отметим, с 1 февраля в РФ прошла индексация пенсий по старости. Пенсионные выплаты выросли на 5,4%. Еще одна индексация запланирована на 1 апреля 2017 года. Правительство обещает проиндексировать пенсии еще на 0,38%.