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Общество

Приморцам предлагают дать имя третьему самолету малой авиации

Участие в голосовании может принять любой желающий
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Третий самолет для внутрикраевых авиаперевозок получит имя одного из прославленных представителей региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. В выборе имени для воздушного судна смогут принять участие жители края.

Список из восьми имен известных путешественников, исследователей Приморья и Дальнего Востока главе региона представило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края.

Имена:

– Семен Дежнев – русский путешественник, землепроходец. Первый известный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску, причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году пройдя пролив с севера на юг, по всей его длине;

– Анна Щетинина – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, доцент, автор ряда автобиографических книг и учебников по судовождению, председатель Приморского филиала Географического общества СССР. В годы Великой Отечественной войны перевозила грузы из портов США и Канады на Дальний Восток, обеспечивала десантные операции во время войны с Японией.

– Федор Буссе – этнограф, историк, первый председатель Общества изучения Амурского края, начальник Переселенческого управления в Южно-Уссурийский край. Провел немалую работу по изучению Дальнего Востока, в частности, Амурского края и Приморской области, результатом которой стали многочисленные научные труды.

– Михаил Венюков – путешественник, географ, исследователь бассейна реки Уссури. Его деятельность была посвящена путешествиям с научными целями. Он первым пересек Сихотэ-Алинь –более 700 километров от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь 26-летний офицер прошел пешком.

– Михаил Жданко – гидрограф, геодезист, исследователь морского побережья Дальнего Востока. Благодаря его деятельности с морских карт побережья Японского, Охотского, Берингова и Желтого морей исчезли «белые пятна». Под его руководством Главным гидрографическим управлением ускорилось строительство маяков, впервые в истории Севера для исследовательских работ был применен самолет.

– Алексей Окладников – археолог с мировым именем, академик, исследователь древнейшей истории и культуры Приморья и Приамурья. Его основные исследования посвящены истории первобытной культуры, палеолитического и неолитического искусства, древностям Сибири и Дальнего Востока. Всемирную известность ученому принесла уникальная находка мальчика-неандертальца, чьи окаменевшие останки он раскопал в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году.

– Иван Надаров – российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка

– Алексей Будищев – первый лесоустроитель Приморья, обследовал и описал леса, пройдя пешими маршрутами от Посьета до Ольги и бассейна реки Уссури. Первым проник во многие труднодоступные районы Сихотэ-Алиня, девять раз пересек эту горную страну. Создал первые дальневосточные лесничества, заложил научные основы лесоводства края. Составил этнографическую характеристику удэгейцев, нанайцев, тазов и произвел их первую перепись.

– Фридольф Гек – вольный шкипер, исследователь побережья дальневосточных морей, пополнивший фонды и коллекции Общества и музея имени В.К. Арсеньева редкими экспонатами. Первым из россиян организовал китобойный промысел в Приморье. Выполнил съемку бухт некартографированных участков побережий Чукотки, Камчатки и Японского моря, открыл несколько новых бухт, составил карты с промерами глубин устьевых участков рек, глазомерные планы многих якорных стоянок.

Направить свой вариант имени с коротким описанием заслуг заявленного деятеля можно на адрес электронной почты: veka_ea@primorsky.ruс пометкой «ИМЯ САМОЛЕТУ» до 2 марта включительно.

Напомним, что имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.

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