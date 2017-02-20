В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра

Труп хищника отправлен на экспертизу

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

18 февраля 2017 года в 22:48 в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края поступило сообщение от оперативного дежурного транспортной полиции, который сообщил, что недалеко от станции Бойцова на железнодорожной насыпи лежит, предположительно, сбитый поездом молодой тигр без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа, которые зафиксировали данный факт и изъяли труп тигра для проведения экспертизы.ъ

По предварительный версии, тигренка сбил поезд. Возможно, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако, до получения результатов вскрытия, выводы делать преждевременно.

Специалисты отмечают, что при визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека.

Точно сказать, от чего пострадало животное сможет только экспертиза. Пострадавший тигр – самка, примерно 4-5 месяцев. Визуальны осмотр показал, что у животного перелом позвоночника и многочисленные гематомы. В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу.