Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову 16:08, 20 февраля Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову (Эксклюзив)
Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке 15:54, 20 февраля Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке (Эксклюзив)
Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи 15:50, 20 февраля Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи (Фото)
Новостная лента
Февраль, 20 понедельник
16:38
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
16:38
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
16:38
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
16:29
Приморцам предлагают дать имя третьему самолету малой авиации
16:18
В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра
16:08
Следствие добивается продления ареста директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову Эксклюзив
16:01
Администрация предлагает собирать мусор вместе
15:54
Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин
15:50
Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи Фото
15:39
​Опровержение: Приморский депутат не прогуливал суд
15:37
Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода
15:26
Глава Минвостока: Власти Приморья срочно должны показать, к чему идет экономика региона
15:19
19-летняя девушка пострадала в ДТП под Владивостоком Эксклюзив
15:15
Что происходит со скверами и парками Владивостока? Видео
15:05
Жителей Приморья едва не отравили морскими деликатесами
15:04
У молодёжи Владивостока появилась новая площадка для творчества Фото
14:52
Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»
14:38
Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно
14:26
Мозговой штурм прошел во Владивостоке Видео
14:15
Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке
14:10
Дорога в центре Владивостока перекрыта Эксклюзив
14:04
Александр Галушка: Во Владивостоке уже скоро будет введен безвизовый режим
13:58
По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:54
В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке
13:46
Собрание автомобилистов во Владивостоке наделало много шума Эксклюзив
13:41
ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке Эксклюзив
13:35
Во Владивостоке сносят самострой возле дома Элеоноры Прей
13:31
Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией
13:14
Во Владивостоке появится еще один парк Фото
13:03
Автомобиль загорелся на трассе во Владивостоке
13:01
На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать
12:58
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Хабаровском крае поезд сбил молодого тигра

Труп хищника отправлен на экспертизу
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

18 февраля 2017 года в 22:48 в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края поступило сообщение от оперативного дежурного транспортной полиции, который сообщил, что недалеко от станции Бойцова на железнодорожной насыпи лежит, предположительно, сбитый поездом молодой тигр без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа, которые зафиксировали данный факт и изъяли труп тигра для проведения экспертизы.ъ

По предварительный версии, тигренка сбил поезд. Возможно, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако, до получения результатов вскрытия, выводы делать преждевременно.

Специалисты отмечают, что при визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека.

Точно сказать, от чего пострадало животное сможет только экспертиза. Пострадавший тигр – самка, примерно 4-5 месяцев. Визуальны осмотр показал, что у животного перелом позвоночника и многочисленные гематомы. В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация предлагает собирать мусор вместе
16:01, 20 февраля 2017 Администрация предлагает собирать мусор вместе

Организация новых площадок для сбора отходов

Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин
15:51, 20 февраля 2017 Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи
15:50, 20 февраля 2017 Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи

Компания ТЕЛЕ2 - отказывается от комментариев

Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода
15:37, 20 февраля 2017 Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода

Завтра столбики термометров опустят до −15 °C

Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»
14:52, 20 февраля 2017 Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»

Кантату исполняли почти полторы сотни музыкантов и певцов

Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке
14:15, 20 февраля 2017 Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке

Место сдачи экзамена - школа № 77

В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке
13:54, 20 февраля 2017 В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке

С докладами выступили представители Роспотребнадзора