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Пенсионерка попала под колеса Toyota Crown во Владивостоке

Авария произошла в светлое время суток
Фото: LentaChel.ru Фото: LentaChel.ru
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 30-летний водитель автомобиля Toyota Crown Majesta сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома по Океанскому проспекту, 149. Сбитая около остановки "Некрасовская" пенсионерка была увезена с места ДТП в Тысячекоечную больницу с сотрясением мозга и переломом шейки бедра, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в светлое время суток. Автомобиль двигался со стороны Народного проспекта в сторону проспекта Острякова.

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты.

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