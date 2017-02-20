Администрация предлагает собирать мусор вместе

Организация новых площадок для сбора отходов

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию раздельного сбора мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию.

Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организацией новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию отходов (макулатура, стекло, пластик, алюминиевая банка, иные виды отходов по согласованию).

По вопросам получения необходимой информации просим обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования по телефонам: 2614-371 (контактное лицо – Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности) и 2614-272 (Потапова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экологической безопасности).

Предложения о сотрудничестве также можно направлять на адрес электронной почты priroda@vlc.ru.