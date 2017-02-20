Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи

Компания ТЕЛЕ2 - отказывается от комментариев

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока в последние годы прилагает большие усилия для защиты зеленых насаждений города. Но некоторые организации, работающие в приморской столице, продолжают ухудшать экологическую обстановку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, в начале этого года на газоне в районе улицы Русская был незаконно размещен павильон с вывеской компании Теле2. По данному факту администрация Владивостока разместила соответствующее сообщение на своем официальном сайте, а затем и на самом павильоне.

Однако, требование управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока от 03.02.2017г. №1530 убрать киоск компанией Теле2 было проигнорировано. Комментировать этот вопрос корреспонденту РИА VldadNews в компании отказались.

Напомним, администрацией города за последние несколько лет около 100 земельных участков зарегистрировано в качестве скверов и парков. Площадь их - от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров. Цель такой работы - сберечь от застройки как можно больше зеленых зон.