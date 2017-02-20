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Общество

Во Владивостоке незаконно размещён павильон с вывеской оператора сотовой связи

Компания ТЕЛЕ2 - отказывается от комментариев
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока в последние годы прилагает большие усилия для защиты зеленых насаждений города. Но некоторые организации, работающие в приморской столице, продолжают ухудшать экологическую обстановку, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Так, в начале этого года на газоне в районе улицы Русская был незаконно размещен павильон с вывеской компании Теле2. По данному факту администрация Владивостока разместила соответствующее сообщение на своем официальном сайте, а затем и на самом павильоне.

Однако, требование управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока от 03.02.2017г. №1530 убрать киоск компанией Теле2 было проигнорировано. Комментировать этот вопрос корреспонденту РИА VldadNews в компании отказались. 

Напомним, администрацией города за последние несколько лет около 100 земельных участков зарегистрировано в качестве скверов и парков. Площадь их - от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров. Цель такой работы - сберечь от застройки как можно больше зеленых зон.

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