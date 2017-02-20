Наркозависимый приморец похитил из больницы инструменты и инсулин

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Как рассказали медработники, из больницы в поселке Южно-Морской были похищены медицинские инструменты и инсулиновые медикаменты, предназначенные для больных, страдающих сахарным диабетом.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался наркозависимый 28-летний житель поселка Ливадия.

Часть похищенных медикаментов была изъята.

По версии следствия, мужчина в ночное время суток через окно проник в хирургическое отделение больницы, где похитил медицинские инструменты. Далее злоумышленник прошел в аптечный пункт, распложенный в этом же здании, и совершил кражу инсулиновых препаратов для больных, страдающих сахарным диабетом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.