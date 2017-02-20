В середине недели Владивосток вновь накроет снег

Похолодание и ветер не собираются покидать край

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Наступившая погода в Приморье будет неустойчивая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. К середине недели в крае потеплеет на 4-10 градусов благодаря новому циклону, который будет смещаться с запада.

Днем в среду, 22 февраля, атмосферные фронты вихря подойдут к западным границам Приморского края, здесь уплотнится облачность, и начнутся осадки.

К пятнице, 24 февраля, циклон переместится на север Японского моря. Однако над Приморьем сохранятся осадки. За циклоном вторгнется более холодная воздушная масса, похолодает, но не значительно, на 1–3 градуса. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке снег ожидается днем 22 и 23 февраля. В предпраздничный день температура воздуха повысится до 0 °С. В четверг в приморской столице усилится северный ветер и похолодает.