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19-летняя девушка пострадала в ДТП под Владивостоком

Авария произошла на трассе Де Фриз - Седанка - Патрокл
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

19-летняя пассажирка автомобиля Toyota Prius пострадала в ДТП, когда в стоящий автомобиль, в котором она находилась, врезался автомобиль корейского производства Renault Samsung, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем Renault находился 34-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением авто. Пострадавшая получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Авария произошла в минувшее воскресенье, около 20:50 на 30-м километре трассы Де Фриз - Седанка - Патрокл. Renault двигался со стороны развязки на Седанке в сторону бухты Патрокл.

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты.

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