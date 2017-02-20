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Жителей Приморья едва не отравили морскими деликатесами

А парная свинина юуквально кишела бактериями
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Приморской ветеринарной лабораторией Россельхознадзора забраковано несколько партий морских деликатесов, а также партия парной свинины из Пограничного района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по результатам испытаний проб, отобранных от 4 партий краба, специалистами лаборатории выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующие о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке. Пробы краба были отобраны полицейскими межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» в районе 148 км автодороги «Владивосток – Находка – порт Восточный», где он и реализовывался. Превышение нормы было зафиксировано в диапазоне от 1,75 до 4,25 раз.

Превышение уровня бактериальной обсемененности более чем в 2,5 тысячи раз было обнаружено в партии парной свинины из села Бойкое Партизанского района. Исследования проводились в рамках ветеринарной сертификации. При отсутствии ветсертификата данная партия уже не сможет попасть в свободный оборот и нанести вред здоровью покупателей.

В свою очередь, избыточная бактериальная обсемененность была зафиксирована в партии солёной икры горбуши, выработанной в городе Артем, а также в 100 килограммах сушеного трепанга из Ольгинского района. Норма была превышена в 13 и 8 раз соответственно. Помимо этого, в трепанге также нашли бактерии группы кишечной палочки.

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