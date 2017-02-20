Квартирник получил название Lampa

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

У молодёжи Владивостока появилась новая площадка для творчества и общения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Ее организовали специалисты Молодежного ресурсного центра (МРЦ). В минувшую пятницу площадка стала местом проведения первого музыкального квартирника.

Квартирник получил название Lampa и прошел по адресу: ул. Шилкинская, 19/2. Именно здесь распахнул свои двери новый музыкальный центр МРЦ. Планируется, что квартиники будут проходить здесь не реже одного раза в месяц и станут местом общения музыкантов и подростков. С первым концертом на новой площадке выступила группа Евгения Черемухина «Dинамика».

«Музыканты играли для таких же молодых людей, как и они сами, - рассказал главный специалист муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр» Игорь Чеботарев. - Цель проекта - не только познакомить детей с творческими коллективами Владивостока, но и, образно выражаясь, забрать их у улицы и соцсетей. Не исключено, что летом один из квартирников проведем на открытой площадке».

Ирина Самойленко, заместитель директора МКУ «Молодежный ресурсный центр», уверена, что в рамках таких проектов подростки не только узнают что-то новое, но учатся взаимодействовать и с пользой проводить свободное время.

«Важно, чтобы подростки были участниками «живого» общения, - считает она. - То есть общения, которого многим из них сегодня очень не хватает. Планируем, что нашими гостями будут и школьники, и студенты, и их родители. Вход на все мероприятия нашего центра свободный».

К участию в проекте также приглашаются начинающие артисты. Заявку на выступление можно подать по тел. 222-22-94, 8-914-334-36-55. Информация о проекте и расписание квартирников - на сайте mrc-vlad.ru.

Для справки

Квартирник - концерт, который проходит в небольшом помещении (в 80-е годы ими были обычные квартиры). Как правило, на таком концерте выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами.