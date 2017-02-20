Во Владивостоке сохранится холодная и ветреная погода

Завтра столбики термометров опустят до −15 °C

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были переменчивыми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В воскресенье к Приморью с районов Китая подошёл циклон. Облачность его фронтальных разделов во второй половине дня накрыла запад края. Осадков она не вызвала, но уменьшила дневной прогрев, и день здесь оказался на 1–4 градуса холоднее субботнего, на остальной территории края было теплее.

Ночью фронтальная облачность накрыла южную половину Приморья и вызвала снег с количеством 0,2–6 мм. Минимальная температура воздуха при облачной погоде составила −7…−16 °C. На северные районы распространялся гребень антициклона, здесь снега не было, и воздух выхолодился до −35 °C.

Во Владивостоке вчерашний день оказался морозным, температура воздуха составила −9 °C, во второй половине дня облака закрыли небо, снег начался вечером, и к утру высота снежного покрова составила 6 см, температура воздуха −14 °C. Утром усилился северный ветер, кружила метель.

Сегодня, 20 февраля, в некоторых районах края сохраняется снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха −7…−14 °C, на побережье 0…−6 °C.

Во Владивостоке сегодня холодная, ветреная погода. Температура воздуха −8…−11 °C, порывы ветра могут достигать 25–27 м/с.

Завтра атмосферное давление над краем будет расти. Существенных осадков не ожидается. Ветер ослабеет, но на отдельных участках побережья еще будет сильным. Ночь ожидается холодной, −17…−25 °C, в горных районах до −32 °C, в прибрежной зоне −10…−15 °C. Днем максимальная температура воздуха −7…−15 °C, в прибрежных районах −1…−6 °C.

Во Владивостоке 21 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром сильный северо-западный ветер, днём умеренный. Минимальная температура −12…−15 °C, днем −3…−6 °C.