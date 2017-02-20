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Общество

Владивосток услышал грандиозное мистическое шоу «Кармина Бурана»

Кантату исполняли почти полторы сотни музыкантов и певцов
Фото: shakko-kitsune.livejournal.com Фото: shakko-kitsune.livejournal.com
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на сцене Приморской филармонии состоялся необычный концерт, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события. Почти полторы сотни артистов исполняли легендарную кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана».

Вечером в пятницу зал был забит до отказа, люди на улице спрашивали лишние билеты. Автору этих строк повезло, и он смог услышать грандиозное мистическое шоу.

Именно она в свое время натолкнула Давида Тухманова написать песню «Из вагантов», ставшую любимой у целого поколения советских людей.

Как рассказала ведущая концерта Наталья Мищенко, «Кармина Бурана» писалась в трудное время, когда в Германии к власти пришли нацисты и в музыке насаждали произведения Вагнера и военные марши. А Карл Орф озвучил величайший литературный памятник эпохи Возрождения, рукопись с нотами и стихами вагантов и странствующих монахов XII века, которая случайно обнаружилась в архиве одного из монастырей Боварии. Ноты за давностью лет были стерты и немецкий композитор, выбрал 24 песни из рукописи, написал к ним нечеловеческой красоты, гениальные, гипнотические мелодии.

Композиционная структура кантаты во многом основана на идее вращения колеса Фортуны. Рисунок колеса был обнаружен на первой странице «Burana Codex». Он также содержал четыре фразы, написанные на ободе колеса: Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine regno («Буду царствовать, царствую, царствовал, есмь без царства»). Колесо Фортуны поворачивается, счастье оборачивается печалью, а надежда сменяется горем. Лишь на считанные минуты это гипнотизирующее, завораживающее движение останавливается, чтобы возобновиться с новой устрашающей энергией. Жизнь идет, колесо Фортуны вертится...

Первое исполнение кантаты состоялось 8 июня 1937 года. Сейчас многие филармонические оркестры имеют ее в своем репертуаре. Во Владивостоке постановку дополнили ослепительными спецэффектами слайдами картин Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Ботичелли, Иеронима Босха, а также мистика Уильяма Блейка и сюрреалиста Сальвадора Дали.

В грандиозном шоу были заняты вокалисты Академического хора ДВФУ под управлением хормейстера Елены Петуховой, солисты Государственного академического Мариинского театра (Приморская сцена) и музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова.

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