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Красота и Здоровье

Специалисты составили топ-7 ошибок, которые люди совершают ежедневно

Действия, которые приносят вред здоровью
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Ежедневно большинство людей совершают одни и те же действия, проанализировав которые учёные составили список наиболее из них вредных для здоровья. В Топ-7 вошли как распространённые и всем известные привычки, так и достаточно неожиданные, но от того не менее вредные ошибки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Dni24.com.

Исследовав каждодневные действия многих людей, учёные пришли к выводу, что масса привычных и повторяющихся манипуляций являются вредными для здоровья. Из самых часто встречающихся привычных действий, они составили список, оказывающих очевидный вред ошибок.

1. К первой вредной для здоровья ошибке относится утренний подъём с будильником, поставленным на повтор через равные промежутки времени. Несколько раз в течение утра просыпаться и засыпать - это значит, прежде чем окончательно встать с постели, неоднократно прерывать цикл сна. Исследователи уверенны, что подъём под повторы звонка будильника, на протяжении всего дня пагубно сказывается на здоровье нервной системы.

2. Также после подъёма необходимо открыть шторы и впустить в дом солнечный свет. Особенно полезно это делать зимой, когда недостаток света может привести к развитию депрессии, ожирения и других опасных заболеваний. Поэтому оставленные закрытыми шторы также относятся к ежедневным ошибкам вредным для здоровья.

3. Пренебрежение в осенне-зимний период солнцезащитным кремом может нанести ущерб здоровью, даже если солнце попадает на кожу, как через стёкла автомобиля, так и через окна на рабочем месте. Дерматолог Сьюзан Бард из Нью-Йорка предупреждает, что защита от солнца должна стать рутинной привычкой в любое время года.

4. Частая, слишком энергичная чистка зубов жёсткой щёткой вредна для зубной эмали и может её разрушить. К тому же не стоит чистить зубы сразу после еды, необходимо выдержать хотя бы полчаса, чтобы не нарушать во рту кислотный баланс.

5. Вождение автомобиля в городе с открытыми окнами влияет на здоровье хуже, чем если вы будете так ездить по трассе. Дышать загрязнённым городским воздухом - это значит увеличивать риск сердечно-сосудистых, онкологических и других опасных заболеваний.

6. Большинство диетологов пришли к выводам, что диетические напитки с нулевой калорийностью не менее вредны, чем напитки с искусственными подсластителями. Единственно допустимой для питья, специалисты по здравоохранению считают воду с лимонным или любым другим фруктовым соком. Также они рекомендуют ограничиваться в день стаканом вина или пива. Не более.

7. И последнее. Многие люди убеждены, что занятия спортом в вечернее время бодрит и может помешать уснуть. Медики считают такое утверждение ошибочным и советуют заниматься спортом в любое время суток, что может стать панацеей от многих болезней. Также это приведёт к снижению веса, который приводит к более вредным последствиям для здоровья, чем занятия фитнесом в вечернее время.

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