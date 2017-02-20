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Общество

Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку во Владивостоке

Место сдачи экзамена - школа № 77
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Завтра, 21 февраля, Владивосток присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В 15 часов в школе № 77 (ул. Каплунова, 12) за парты сядут родители выпускников, чтобы проверить свои знания по русскому языку. Акция призвана повысить информированность мам и пап школьников об особенностях экзаменационных процедур.

Поучаствовать в этой необычной акции смогут родители, желающие ближе познакомиться с процедурой сдачи Единого государственного экзамена. Взрослым, как и школьникам во время испытания, будет необходимо заполнить бланки, посмотреть, как осуществляется контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. А также написать небольшую работу, состоящую из заданий, подобных тем, что будут на экзамене по русскому языку. Ситуация будет максимально приближена к настоящему ЕГЭ.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, на участие в ЕГЭ уже зарегистрировалось более 60 родителей.

Напомним, всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоялась в 50 регионах России 7 февраля.

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