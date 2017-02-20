В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке

С докладами выступили представители Роспотребнадзора

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края на площадке городской Думы прошло совещание по проблемам экологического загрязнения в городском округе - угольной пылью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В работе совещания приняли участие и выступили с докладами руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Маслов Д.В и начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Череванина Л.В.