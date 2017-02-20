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Дело Пушкарёва

​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева

Следствие настаивает на содержании главы Владивостока под стражей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главе Владивостока Игорю Пушкареву. Начало заседания – в 14.30 (время московское).

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий, следствие просит оставить Игоря Пушкарева под арестом еще на 3 месяца, до 30 мая 2017 года.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста для главы Владивостока до 28 февраля 2017 года. 26 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного суда.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Таким образом, если срок содержания под стражей вновь будет продлен, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы «Матросская тишина» уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев не раз заявлял, что уверен в своей невиновности и этому есть неопровержимые доказательства.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный районный суд Москвы продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

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