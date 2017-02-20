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Политика и экономика

Глава Минвостока: Власти Приморья срочно должны показать, к чему идет экономика региона

Правительственные приоритеты - на инфраструктуру, энергетику и сельское хозяйство
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе рабочего визита в Приморский край провел совещание с представителями краевых органов власти, где рассказал о новом принципе работы по развитию социально-экономической сферы региона, связанным с созданием специальных «дальневосточных разделов» в государственных программах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минвостокразвития России напомнил, что Правительство РФ утвердило новый механизм привлечения прежде всего финансовых ресурсов на Дальний Восток – с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

«Необходимо, чтобы все включились в эту работу активно. Я посчитал своей ответственностью лично объяснить коллегам, которые работают в регионах, дух и смысл того, как теперь это все будет работать, а также разъяснить конкретные практические нюансы и аспекты реализации нового принципа применительно к проблемам и задачам Дальнего Востока», - пояснил Александр Галушка.

Министр подчеркнул, что в Правительстве создана рабочая группа по выделению специальных «дальневосточных разделов» в различных госпрограммах.

«Мы сегодня с коллегами посмотрели первые примеры таких специальных разделов, которые федеральные ведомства уже формируют, - сказал Александр Галушка. – Есть понимание, что планируется сделать во всех девяти дальневосточных регионах. Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев – вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в «дальневосточных разделах» госпрограмм федеральных министерств».

В ходе совещания Александр Галушка указал на то, что администрация Приморского края должна сформулировать в максимально кратчайшие сроки целевые показатели по ключевым направлениям развития Приморья.

«Работа в Приморье, как и во всех регионах Дальнего Востока, должна быть переведена на принципиально новый уровень организации», - подчеркнул Министр. 

Как ранее отмечал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение для того, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным местом для жизни людей.

Напомним, что Правительство России разработало новый механизм, обеспечивающий принципиально иной подход государственного финансирования социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующие изменения прописаны Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137, которое устанавливает порядок формирования «дальневосточных» разделов в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России. 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока утвердило правила и принципы отраслевой работы федеральных органов государственной власти с регионами, по которым отраслевые министерства и ведомства будут заниматься приоритетным развитием дальневосточных территорий в разрезе курируемых отраслей. Соответствующий приказ от 24 января 2017 года подписан Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой, зарегистрирован 3 февраля текущего года в Минюсте России и вступил в законную силу.

Специальные «дальневосточные разделы» будут утверждаться Правительством России. К этой работе в обязательном порядке уже подключены и главы дальневосточных субъектов. 

Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в госпрограммах находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. 

Отчет профильного федерального министерства по исполнению дальневосточных мероприятий будет публично рассматриваться на заседаниях Правительства России. Формирование «дальневосточных разделов» во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля 2017 года в рамках их плановой корректировки под параметры федерального бюджета на очередную трехлетку.

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