По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело 13:58, 20 февраля По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело
В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке 13:54, 20 февраля В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке
Собрание автомобилистов во Владивостоке оставило после себя много 13:46, 20 февраля Собрание автомобилистов во Владивостоке оставило после себя много "шума" (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 20 понедельник
14:02
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
14:02
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
14:02
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
13:58
По факту жестокого убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:54
В Приморье обсудили экологическое загрязнение в Находке
13:46
Собрание автомобилистов во Владивостоке оставило после себя много "шума" Эксклюзив
13:41
ТЦ "Центральный" горит во Владивостоке Эксклюзив
13:35
Во Владивостоке сносят самострой возле дома Элеоноры Прей
13:31
Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией
13:14
Во Владивостоке появится еще один парк Фото
13:03
Автомобиль загорелся на трассе во Владивостоке
13:01
На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать
12:58
Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»
12:47
Таможня: Владивостокские автомобилисты не обеспокоились заранее ни декларациями, ни оплатой сборов Эксклюзив
12:47
Оштрафованные участники митинга автомобилистов во Владивостоке подадут в суд Эксклюзив
12:36
Чем опасен грипп для приморцев Видео
12:32
17-летний подросток был зверски убит в Приморье Эксклюзив
12:25
Радио VBC продолжает путешествие по Аллее звезд
12:22
Во Владивостоке прошел мастерский турнир по армлифтингу Фото
12:17
Как спасали Еруслан: фоторепортаж РИА VladNews Фото
12:09
Детям нужно разрешать играть с едой, - ученые
12:05
Александр Галушка: Энерготарифы в Приморье снизятся на 20%
11:58
За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз Эксклюзив
11:48
Грабителя, разбившего окно урной для мусорав в павильоне быстрого питания, задержали в Приморье
11:38
Какой сегодня праздник: 20 февраля - Масленица - начало сырной недели
11:29
Женщина ограбила ювелирный магазин, в котором работала, на 900 тысяч рублей
11:25
Каратисты со всего Дальнего Востока сошлись в приморской столице Видео
11:16
Жилой дом сгорел в Приморье
11:14
В выходные во Владивостоке произошло 89 аварий Эксклюзив
11:05
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
11:04
XIII Бизнес-Премия набирает обороты
11:01
Кнут или пряник? О проблемах воспитания рассказала владивостоксий врач высшей категории
10:54
Десять сантиметров отделяло Yeruslan от "верной гибели"
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке сносят самострой возле дома Элеоноры Прей

Демонтаж будет выполнен за 90 суток
Фото: Глеб Ильинский (Приморская газета) Фото: Глеб Ильинский (Приморская газета)
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 февраля, подрядчик приступил к сносу незаконной постройки возле объекта культурного наследия, постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке, 5В во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Исторический момент в историческом центре города: Почтовый переулок, 10.00, в присутствии судебных приставов срезается замок на воротах, преграждающих вход в самострой, и рабочие с инструментами проходят внутрь – начинается снос незаконной постройки, самовольно возведенной возле объекта культурного наследия – усадьбы Смитов, а в народе просто дома Элеоноры Прей, прославившей Владивосток на весь мир своими письмами.

Как отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, эта история началась в 2012 году, когда застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что в процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации.

Также для сноса самостроя был разработан проект демонтажных работ, снос монолитного железобетонного каркаса – трудоемкий и сложный и довольно затратный процесс. В первую очередь необходимо сохранить существующие теплотрассы, выполнив их защиту в границах территории, после этого будет выполнен технологический проем внутри здания. Каменная кладка разбирается поэлементно, железобетонные конструкции с помощью фрез. В соответствии с госконтрактом демонтаж будет выполнен за 90 суток.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией
13:31, 20 февраля 2017 Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией

Сбор всех желающих – в 15 часов завтра

Во Владивостоке появится еще один парк
13:14, 20 февраля 2017 Во Владивостоке появится еще один парк

В скором времени планируется благоустройство зеленой зоны на Второй речке

На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать
13:01, 20 февраля 2017 На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать

Праздничные выходные составят 4 дня

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»
12:58, 20 февраля 2017 Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»

Последний день приема заявок - 20 марта

Радио VBC продолжает путешествие по Аллее звезд
12:25, 20 февраля 2017 Радио VBC продолжает путешествие по Аллее звезд

Лучшие хиты каждый час

За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз
11:58, 20 февраля 2017 За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз

Зарегистрирована 461 авария

Какой сегодня праздник: 20 февраля - Масленица - начало сырной недели
11:38, 20 февраля 2017 Какой сегодня праздник: 20 февраля - Масленица - начало сырной недели

На каждый день масленой недели издавна существовали определенные обряды