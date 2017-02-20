Во Владивостоке сносят самострой возле дома Элеоноры Прей

Демонтаж будет выполнен за 90 суток

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 февраля, подрядчик приступил к сносу незаконной постройки возле объекта культурного наследия, постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке, 5В во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Исторический момент в историческом центре города: Почтовый переулок, 10.00, в присутствии судебных приставов срезается замок на воротах, преграждающих вход в самострой, и рабочие с инструментами проходят внутрь – начинается снос незаконной постройки, самовольно возведенной возле объекта культурного наследия – усадьбы Смитов, а в народе просто дома Элеоноры Прей, прославившей Владивосток на весь мир своими письмами.

Как отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, эта история началась в 2012 году, когда застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что в процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации.

Также для сноса самостроя был разработан проект демонтажных работ, снос монолитного железобетонного каркаса – трудоемкий и сложный и довольно затратный процесс. В первую очередь необходимо сохранить существующие теплотрассы, выполнив их защиту в границах территории, после этого будет выполнен технологический проем внутри здания. Каменная кладка разбирается поэлементно, железобетонные конструкции с помощью фрез. В соответствии с госконтрактом демонтаж будет выполнен за 90 суток.