Экскурсоводы Владивостока отметят свой профессиональный праздник экскурсией

Сбор всех желающих – в 15 часов завтра

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Бесплатные пешеходные экскурсии по Корабельной Набережной и набережной Цесаревича проведут завтра, 21 февраля, члены секции краеведения и экскурсоведения Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Акция проводится в честь Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля. Праздник основан в 1990 году по инициативе Международной федерации ассоциаций экскурсоводов. Его цель – привлечение внимания к профессии экскурсовода, качеству экскурсионных услуг и подготовке специалистов в этой сфере.

Сбор всех желающих – в 15 часов возле здания ПКО РГО – ОИАК по адресу: ул. Петра Великого, 4.

Также в день профессионального праздника экскурсоводов состоятся торжественные мероприятия в актовом зале Общества изучения Амурского края, презентация секции краеведения и экскурсоведения, награждение экскурсоводов.