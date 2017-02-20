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Александр Галушка: Во Владивостоке уже скоро будет введен безвизовый режим

Назначена дата третьего чтения для закона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Безвизовый режим во Владивостоке может быть утвержден Государственной Думой РФ 22 февраля: на этот день назначено окончательное, третье чтение закона, о котором начали говорить с лета 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. О том, что закон прошел второе чтение, журналистам рассказал глава министерства Александр Галушка после совещания, которое провел в приморской столице:

- Третье, окончательное чтение запланировано на 22 февраля. Планируется ввести принципиально новый механизм – электронную визу. Это уникальный для России опыт. Важная задача - чтобы этот механизм заработал к Восточному экономическому форуму, чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток, - уточнил министр. - Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней. Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку.

Упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов ряда стран. 

Стоит отметить, что о порядке получения владивостокских виз президенту Республики Корея Пак Кын Хе и премьер-министру Японии Синдзо Абэ рассказал президент России Владимир Путин во время встречи в рамках второго Восточного экономического форума на острове Русский в сентябре 2016 года. Кроме того, на одной из ключевых сессий ВЭФ-2016 первый замглавы Минвостокразвития Александр Осипов рассказал, что в планы министерства входит введение электронных виз для Владивостока в I - II квартале 2017 года: несмотря на то, что идея вызвала широкое одобрения в правительственных кругах, Минвосторазвития столкнулось с бюрократическими проблемами.

В итоге, законопроект был подан на рассмотрение Госдумы перед Новым годом, прошел первое чтение в последних числах января, а второе - 17 февраля.

- В Госдуму поступило письмо от Правительства России. Правительство просит сократить срок внесения поправок закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, обосновывая это необходимостью приступить к разработке нормативно-правовых актов для того, чтобы этот механизм смог заработать перед Восточным экономическим форумом, который будет проходить в начале сентября во Владивостоке, - объяснил сокращение сроков член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский.

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