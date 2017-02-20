Таможня: Владивостокские автомобилисты не обеспокоились заранее ни декларациями, ни оплатой сборов

Ситуация с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - комментарий ведомства

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Возможность получить ПТС на автомобили, застрявшие на таможне после 1 января, не вызвала ажиотажа у приморцев: серьезных очередей в таможне в минувшие выходные не отмечалось, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Владивостокской таможни:

- С пятницы по воскресенье включительно было выдано около 450 ПТС, - рассказал пресс-секретарь Павел Тулупов. - Очередей нет.

Как рассказал представитель ведомства, таможенники были готовы выдавать ПТС, но для этого автовладельцам необходимо было подать декларации и оплатить утилизационные сборы. Как выяснилось, большинство владельцев подержанных автомобилей, застрявших на Владивостокской таможне, еще не подали декларации. А те, кто их все же подал, до выходных не оплатил утилизационные сборы. Рабочая неделя без выходных выдалась не только у таможенников, но и у сотрудников ГАИ Владивостока. Но если ведомства были готовы оформить ПТС, то банки в субботу и воскресенье с платежами по утилизационным сборам не работали. Парадоксальная ситуация привела к тому, что только на треть авто, застрявших на таможне (всего - около 1,4 тысячи ТС) были выданы документы.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Прием документов от владельцев автомобилей начался в Приморье 17 февраля. За два дня работы выдано более 300 ПТС. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Во Владивостоке прошел митинг по самой острой на сегодня проблеме автомобилистов. В результате силовиками в центре Владивостока был задержан депутат Законодательного Собрания Приморья. Еще несколько человек с митинга увезены в районный ОВД.