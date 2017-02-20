Во Владивостоке появится еще один парк

В скором времени планируется благоустройство зеленой зоны на Второй речке

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Администрацией Владивостока подготовлена концепция парка здоровья в районе дома Русская, 53, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Это большая территория находится за заводом “Варяг” на Второй речке. Помимо озеленения здесь предусмотрена детская площадка, велодорожка, видовая площадка, тропа здоровья и кардиолестница. В настоящее время это место представляет из себя лесной массив, одно из любимых мест отдыха жителей города.

Как сообщили в мэрии Владивостока, за несколько последних лет около 100 земельных участков зарегистрировано администрацией города в качестве скверов и парков. Площадь их - от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров. Цель такой работы - сберечь от застройки как можно больше зеленых зон.