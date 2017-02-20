На этой неделе владивостокцы будут больше отдыхать, чем работать

Праздничные выходные составят 4 дня

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовала сокращенная рабочая неделя, которая подарит приморцам четыре дня выходных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Согласно постановлению Правительства РФ, в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

Таким образом, рабочими днями на этой неделе будут 20, 21 и 22 февраля, а с 23 по 26 февраля включительно владивостокцы будут отдыхать.

Стоит отметить, что продолжительные выходные в этом году также ожидаются с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.