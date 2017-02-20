Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»

Последний день приема заявок - 20 марта

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Руководителей предприятий приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Конкурс организует Министерство труда и социальной защиты России. Его цель - привлечение внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространение передового опыта по внедрению системы управления охраной труда, повышение квалификации специалистов по охране труда, пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда.

По результатам Всероссийского конкурса будут сформированы Всероссийские рейтинги организаций, предприятий и учреждений по организации работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов России и муниципальных образований.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта включительно, участие осуществляется на безвозмездной основе. Торжественная церемония награждения победителей и призёров пройдет в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда. Церемония запланирована на апрель.

К участию в конкурсе приглашаются владивостокские организации всех форм собственности. Подробные рекомендации по организации и проведению конкурса размещены на сайте http://www.aetalon.ru.

Получить разъяснения об участии в конкурсе можно также в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока по адресу: пр.100-летия Владивостока, 94, или по тел. 261-44-44, 261-44-32, 261-43-84.