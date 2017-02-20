Во Владивостоке прошел мастерский турнир по армлифтингу

В соревнованиях принимали участие не только парни, но и девушки

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Впервые в регионе Дальнего Востока прошло официальное присвоений разрядов и званий мастера спорта по армлифтингуWAA, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В программу вошел «Escalibur», «Русский кирпич» (тяга двуручного блока толщиной 80 мм.), «Русская Ось» (тяга грифа диаметром 50 мм), и «Русская Рулетка» (тяга ручки диаметром 60 мм).

В соревнованиях принимали участие не только парни, но и девушки. Категория у девушек была от 60 кг. до 80+ кг, а у мужского пола от 70 кг до 110+ кг. Каждый участник получил сертификаты, памятные сувениры и приятные впечатления.

- По армлифтингу участвую в первый раз, очень волнительно. Готовилась долго, 4 раза ходила на тренировки, делали упражнения на силу хвата, - поделилась впечатлениями участница соревнований в женской категории «Русская Рулетка» Виолетта Джемиева.