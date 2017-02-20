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Фоторепортажи

Как спасали Еруслан: фоторепортаж РИА VladNews

Спасатели откачивали воду из затопленных трюмов судна
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 18 февраля, сотрудники морской спасательной службы начали с помощью мотопомп откачивать воду из затопленных трюмов судна "Еруслан". Судно дало течь и начало медленно погружаться под воду, до критической отметки оставалось буквально несколько сантиметров, 

Напомним, судно "Еруслан", стоящее длительное время в акватории Амурского залива и брошенное экипажем, начало тонуть после пожара, который произошел на нем 31 января этого года. На данный момент, по заверениям специалистов, риск ухода судна под воду устранен. Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на спасательной операции. 

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