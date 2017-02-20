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Детям нужно разрешать играть с едой, - ученые

Малыши в ходе игр изучают продукты
Фото: ellf.ru Фото: ellf.ru
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования установили, что детям следует разрешать играть с едой, так как есть большая вероятность, что они ее потом съедят, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Appetite.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 62 ребенка в возрасте от трех до четырех лет. Участников разделили на две группы и попросили воспроизвести картины по книге «Очень голодная гусеница».

Первой группе дали тарелки с овощами, фруктами и ягодами, включая брокколи, шпинат, морковь, огурцы, помидоры, зеленые бобы, редис, бананы, апельсины, лимоны и голубику. Дети должны были при помощи еды выстраивать происходящее в книге про ненасытное насекомое. Вторая группа занималась тем же, но используя помпоны, перья, блестки и прочие несъедобные атрибуты.

После данной игры детям предложили перекусить. Стоит отметить, что значительно больше овощей и фруктов съели именно те дети, которые играли с ними.

По словам специалистов, так как дети играли с этих продуктами и у них было время изучить их, поэтому они и выбрали их для употребления.

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