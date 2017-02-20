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Грабителя, разбившего окно урной для мусорав в павильоне быстрого питания, задержали в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Артеме начальник отдела полиции задержал преступника в тот момент, когда возвращался домой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Внимание начальника отдела МВД России по городу Артем Алексея Шульженко привлек шум разбившегося стекла. Пройдя несколько метров, полицейский обратил внимание на мужчину, который пытался забраться в помещение павильона быстрого питания.

Услышав требование полковника Шульженко прекратить противоправные действия, злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан, а в отделе полиции дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что проходя мимо павильона, решил совершить кражу. Воспользовавшись урной для мусора, он разбил оконное стекло, но был застигнут сотрудником полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи с незаконным проникновением в помещение». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Установлено, что ранее 28-летний житель Приморья привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон транспортного средства. Из мест лишения свободы освободился в 2016 году.

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