За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз

Зарегистрирована 461 авария

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в ГИБДД Владивостока было зарегистрировано 2 287 нарушений ПДД, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Зарегистрирована 461 авария (271 с материальным ущербом, 78 с составлением европротоколов). В 9 авариях пострадало 11 человек.

Составлено 228 протоколов о нарушениях ПДД со стороны пешеходов, 36 в отношении водителей автобусов, 79 - в отношении таксистов.

176 водителей накажут за не предоставление преимущества пешеходам, 52 за тонировку не по ГОСТу, 220 - за нарушение правил парковки.

Правила перевозки детей нарушили 65 автородителей. В остановленных инспекторами авто находились 57 пьяных водителей, а также 36 злостных должников по административным штрафам. Кроме того, составлен 21 протокол по выездам на полосу встречного движения. Инспекторы владивостокской ГАИ остановили 49 любителей "погонять".

На штраф-стоянку доставлено 224 автомобиля.