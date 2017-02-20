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Женщина ограбила ювелирный магазин, в котором работала, на 900 тысяч рублей

Суд вынес обвинительный вердикт
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Находке осуждена работница ювелирного магазина, обвиняемая в совершении мошенничества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 40-летняя жительница города Находки за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму свыше 900 тысяч рублей. Похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбардах.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком на 2 года.

В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма причиненного ущерба. Кроме того, взыскание обращено на имущество осужденной - 1/4 доли в праве собственности на квартиру.

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