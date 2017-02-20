Какой сегодня праздник: 20 февраля - Масленица - начало сырной недели

На каждый день масленой недели издавна существовали определенные обряды

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Масленица - это древний славянский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2017 году Масленица отмечается в период с 20 по 26 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Отметим, что Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника считаются: чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины.



Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день», в который славяне поклонялись душам усопших предков.





Шли века, жизнь менялась, а с принятием на Руси христианства появились еще новые, церковные праздники, однако широкая Масленица оставалась во все времена.



Кстати, одно время царь Алексей Михайлович старался утихомирить своих разудалых подданных самыми строгими мерами. Воеводы рассылали по градам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, то требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не проводили. Однако ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем.



На каждый день масленой недели издавна существовали определенные обряды. Так, в понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши, в среду – лакомки. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение, а суббота отводилась золовкиным посиделкам.



Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день было принято навещать родственников, друзей и знакомых и просить прощения друг у друга, если обидели словами или поступками.



Кроме того, в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Маслениц