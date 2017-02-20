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Общество

В выходные во Владивостоке произошло 89 аварий

За два дня составлено 576 протоколов о нарушении ПДД
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 89 ДТП; в одной аварии пострадал один человек. Зарегистрировано 54 аварии с материальным ущербом. Участники 14 столкновений ТС составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. 

В субботу и воскресенье инспекторы ДПС составили 576 протоколов по различным нарушениям ПДД. В частности, пресечены поездки 30 пьяных водителей. Патрульные остановили 17 автомобилей нарушителей скоростного режима. Составлено три протокола по фактам выезда на полосу встречного движения. Кроме того, сотрудники ГАИ составили 30 протоколов по фактам нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

По тонировке было составлено 16 протоколов. Зарегистрировано 45 нарушений правил парковки.

В отношении должников по административным штрафам составлено 16 протоколов; в отношении водителей автобусов составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в отношении таксистов - 26.

На штраф-стоянку доставлено 44 авто.

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