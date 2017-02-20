XIII Бизнес-Премия набирает обороты

В Приморском крае выбирают лучших среди лучших

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Приморском крае дан старт XIII Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года. Ее организаторами вот уж 13-й год выступают Издательская компания «Золотой Рог». Сроки проведения - февраль-апрель. Церемония награждения - 5 апреля. Официальный сайт Бизнес-Премии – www.dv-rating.ru, а ход конкурса освещается на страницах газеты «Золотой Рог».

Благодаря широкому участию предприятий крупного и среднего бизнеса, объективности экспертов и принципиальности организаторов Премия года стала не конъюнктурным событием, а традиционным финалом минувшего года для делового Приморья. Напомним, конкурс проводится по 4-м номинациям: "Компания года", "Менеджер года", "Развивающийся бизнес» (средний бизнес), "Социально ответственный бизнес". Методика отбора претендентов базируется на финансово-экономических показателях прошедшего года и отработана профессионалами «Золотого Рога» на подготовке ежегодного рейтинга "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" (журнал «ДВ Капитал», № 10, 2016 г.). Победители Бизнес-Премии определяются в два этапа голосованием - открытым для всех на сайте и членами Экспертного совета – персональными бюллетенями.

В Экспертном совете представлены 50 авторитетных людей края из разных отраслей экономики, бизнес-консалтинга, руководители органов госуправления, главы и вице-мэры Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, депутаты ЗС. Бессменный председатель жюри – А.И. Костенко. Сегодня газета «Золотой Рог» публикует список экспертов и вы можете убедиться: судьи достойные. От них и, правда, зависит многое. Эксперты рекомендуют в ТОП-25 представителей бизнеса в номинациях «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес», а затем голосуют индивидуальными бюллетенями в 1-м и 2-м этапе. Их голоса, согласно методике, на 60% определяют победителей.

Сегодня в Оргкомитет Бизнес-Премии поступают заявки на участие в Краевой Бизнес-Премии. Будет ли это гарантией, что они попадут в ТОП-25? Об этом рассказывает исполнительный директор Оргкомитета XIII Бизнес-Премии Елена Баркова.

- Заявки на участие в одной из четырех номинаций нашей Бизнес-Премии не останутся без внимания. Но… У нас не заявочный конкурс. Критерии отбора – они прописаны в Положении о Премии. Оно опубликовано в газетt «Золотой Рог» и висит на официальном сайте Премии www.dv-rating.ru. Первоначальный отбор компаний идет на основе бухгалтерской отчетности за 2016 год – по коэффициенту роста к предыдущему году. В наш Оргкомитет входят руководители Приморскстата, где сегодня собирается вся отчетность бизнес-субъектов, работающих на территории Приморского края, и Отделения Пенсионного фонда РФ, где имеются показатели по зарплате и взносам приморских предприятий, отраслевые уровни. Анализируют. Одновременно журналисты газеты «Золотой Рог» проверяют значимость выпускаемой продукции и услуг, что обеспечило рост выручки и прибыли. Заявки для нас – подтверждение, что номинанты готовы к публичности.

Наша Бизнес-Премия проверена временем… Попытки сделать нечто подобное предпринимались не раз, но копаться в тысячах цифр мало кому хочется, да и далеко не все в них разбираются, а без этого все рейтинги вряд ли могут претендовать на объективность. Да, и задумывалась изначально Бизнес-Премия не как «коммерческое» мероприятие, а как инструмент для объективного освещения ситуации в экономике региона, выявлению положительных примеров, представлению региона для потенциальных инвесторов.

Вот уже два года в статусе главного Партнера Дальневосточный банк, 7-й год с нами Инжиниринговая компания «Акцент». Всегда конкурс поддерживает кто-то из общественных институтов бизнеса. В этом сезоне опорой стало региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. К тому же публичная площадка Бизнес-Премии, она не только для участников, но и спонсоров эффективна - это возможность громко заявить о себе как надежном партнере и за короткий срок приобрести публичную репутацию и новые контакты в деловой среде.

Это и есть высший вклад в формирование бизнес-климата Приморья. Ведь оргкомитет может отблагодарить только публичностью. Вот когда наш бизнес дозреет до осознания , что деловую среду вокруг себя мы формируем сами, тогда и наша Бизнес-Премия станет просто «Олимпом», где лежат награды. А пока это публичная площадка передовых практик в бизнесе края. Награды – лишь ориентир.