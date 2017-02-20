Жилой дом сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Утром 19 февраля 06.20 на пульт пожарно-спасательной службы Октябрьского муниципального района поступило сообщение о пожаре в посёлке Липовцы на переулке Калининский, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв через 3 минуты (в 06.23) по указанному адресу пожарные приступили к тушению. Открытым пламенем горел одноквартирный жилой дом.

В 06.30 пожар был локализован, а в 09.25 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 84 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Специалистам предстоит выяснить, что же стало причиной пожара.