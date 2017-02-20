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Кнут или пряник? О проблемах воспитания рассказала владивостоксий врач высшей категории

Как правильно воспитать детей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Вопрос воспитания детей, а точнее – правильного воспитания, без преувеличения один из главных в жизни подавляющего большинства родителей. Как вырастить хорошего, послушного, трудолюбивого и ответственного ребенка? В каждой семье, так уж сложилось в нашем обществе, решают этот вопрос по-своему, в отличие от практики многих западных государств, где родители по всем вопросам прибегают к помощи психолога. О самых популярных методах воспитания, которые являются спорными даже среди психологов, рассказала владивостоксий врач высшей категории.

«Лучше предупредить непослушание, чем его потом исправлять. Надо с самого маленького возраста научить свое дитя понимать и правильно реагировать на родительские “можно” и “нельзя”. Если ребенок еще кроха, то правильная реакция на “можно” и “нельзя” оградит его от многих опасностей…».

Полную статью читайте здесь: http://yourlife.pro/

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