Продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Я - самая-самая»

Победительница получит приятный подарок

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Совсем немного времени остаётся до самого весеннего праздника – 8 марта. Многие представительницы прекрасного пола уже сейчас начинают готовиться – приобретают новые наряды к торжеству, записываются в салоны красоты и пр. А читательницы газеты Владивосток и РИА VladNews отправляют фотографии на конкурс «Я-самая-самая»! Совсем скоро на сайте vladnews.ru откроется голосование за участниц фотоконкурса. А пока ещё есть время выбрать лучшую фотографию, отражающая увлечения и выслать её на адрес: konkurs@vladnews.ru. Победительница голосования получит главный приз, а авторы самых креативных фотографий и рассказов – приятные подарки!