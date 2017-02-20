Совсем немного времени остаётся до самого весеннего праздника – 8 марта. Многие представительницы прекрасного пола уже сейчас начинают готовиться – приобретают новые наряды к торжеству, записываются в салоны красоты и пр. А читательницы газеты Владивосток и РИА VladNews отправляют фотографии на конкурс «Я-самая-самая»! Совсем скоро на сайте vladnews.ru откроется голосование за участниц фотоконкурса. А пока ещё есть время выбрать лучшую фотографию, отражающая увлечения и выслать её на адрес: konkurs@vladnews.ru. Победительница голосования получит главный приз, а авторы самых креативных фотографий и рассказов – приятные подарки!
Продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Я - самая-самая»
Победительница получит приятный подарокВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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