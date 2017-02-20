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Общество

Администрация Владивостока устраняет последствия ночного снегопада

Основные дороги города очищены от снега
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Вчера вечером, 19 февраля, во Владивостоке начался снег. На дороги города вышла спецтехника для превентивной обработки дорожного полотна противогололёдными материалами, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу администрацию города. 

В течение всей минувшей ночи на улицах Владивостока велась механизированная очистка магистралей от снега. В ликвидации последствий снегопада было задействовано порядка 100 единиц спецтехники. С поставленной задачей городские дорожные службы справились – основные дороги очищены и обработаны противогололёдными материалами. Благодаря обработке магистралей реагентами практически на всех участках основных городских улиц отсутствует снежный накат и наледь. За прошедшую ночь дорожные службы израсходовали порядка 170 кубометров жидкого реагента и более 370 м3 пескосолевой смеси.

Движение по автодорогам осуществляется в обычном, ежедневном режиме. Однако, большое количество транспорта, движущегося по магистралям, а также автомобили, припаркованные вдоль дорог, значительно осложняют работу снегоуборочной техники.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», сейчас снегоуборочные машины продолжают сметать снег и снежную шугу с проезжей части к прибордюрной полосе и обрабатывать дорожное полотно противогололёдными реагентами на тех участках дорог, где это представляется возможным. Малая спецтехника и дорожные рабочие убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, виадуки и лестницы. Особое внимание уделяют лестницам, ведущим к учреждениям здравоохранения и связывающим жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта.

Администрация Владивостока просит водителей быть предельно внимательными за рулём, соблюдать зимний режим вождения, не парковать машины на проезжей части, так как это мешает движению снегоуборочной техники.

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