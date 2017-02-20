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Во Владивостоке произошло возгорание в жилой квартире, в которой находился человек

Причины устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 февраля, в 15.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о пожаре в квартире жилого дома, расположенного по улице Сахалинская, 19 а, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, на место происшествия пожарные расчеты прибыли спустя 8 минут. Было установлено, что в квартире горела кухня, а в подъезде дома наблюдалось сильное задымление. На момент пожара в квартире находился один человек, которого огнеборцы вывели с помощью спасательных устройств по лестничному маршу.

В 16.11 пожар был локализован, а в 17.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 11 кв. м. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных никто из жильцов дома не пострадал. По сигналу тревоги бороться с огнем прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются специалистами.

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