Молодые приморцы не хотят помогать родителям

Приставам приходится принуждать молодое поколение исполнять свой долг перед родителями

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году на исполнении в отделах судебных приставов Приморского края находилось более 23 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму свыше 2 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП. Основная часть исполнительных документов касалась выплаты денежных средств на содержание детей, однако были случаи взыскания алиментов в пользу родителей.

Семейный Кодекс РФ позволяет нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителям требовать от своих детей материальной поддержки. К счастью, случаев, когда судебным приставам приходилось принуждать молодое поколение к исполнению судебного решения и своего долга немного. В 2016 года таких исполнительных производств насчитывалось около 50, большая часть из них была окончено в связи с направлением копий исполнительных документов в организацию, где работает должник, для удержания периодических платежей из заработной платы.

Согласно статистике УФССП России по Приморскому краю, родители более безответственно относятся к выполнению своих обязательств перед детьми. В 2016 году приморцами добровольно исполнены требования 791 исполнительного документа, что составило 3% от общего количества производств. 783 должника были привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП, вследствие чего судом 641 неплательщик был приговорен к обязательным работам и 11 человек – к административному аресту. Кроме этого, в отношении злостных неплательщиков дознавателями УФССП России по Приморскому краю возбуждено 744 уголовных дела.